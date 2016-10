Natur im Garten

Gestaltete Wildnis

Biogärtner Karl Ploberger ist in der zweitgrößten Stadt der Steiermark, in Leoben, zu Gast. Hier besucht er Dagmar Dobrowsky, der die Gemütlichkeit und der Wohlfühlfaktor in ihrem Garten besonders wichtig sind. Deshalb hat sie auch auf einen herkömmlichen Zaun verzichtet und stattdessen Wildhecken, die als Lebensraum für Tiere gedacht sind, als Begrenzung gepflanzt. Mitten in diesem herrlichen Garten steht ein 300 Jahre altes Haus, das die Familie in den ursprünglichen Zustand zurück gebaut hat. Passend dazu entstand auch ein Brunnen in der Nähe des Obstgartens und davon weggehend vier Pfade zwischen denen Grünes gepflanzt wird. Bei ihrem Rundgang erzählt die ehemalige Kindergärtnerin vom Nussbaum, der eine ganz besondere Bedeutung für sie hat, vom ersten Blumenschmuckwettbewerb, den ihre Familie gewonnen hat, und verrät ein paar ihrer kleinen Geheimtipps, die sie sich in den letzten Jahren durch die viele Zeit im Garten angeeignet hat.

Im Gartenkalender ist Vollherbst. Nun ist es höchste Zeit Stiefmütterchen zu pflanzen und die wärmebedürftigen Zimmerpflanzen zurück ins Haus zu holen. Karl Ploberger zeigt uns, wie man Paradeiser im Herbst pflegen sollte und wie deren Samen am besten geerntet werden. Uschi stellt den Wurmfarn vor und erklärt welch besonders heilende Wirkung Wurmfarn-Essig hat.