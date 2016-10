Am Ende die Hoffnung

Die Wirren des Krieges, ein verhängnisvoller Auftrag und eine große Liebe: Bei der ehemaligen Widerstandskämpferin Ellen - berührend verkörpert von Yvonne Catterfeld (in den Jugendjahren) und der großartigen Charakterdarstellerin Rosemarie Fendel in einer ihrer letzten Rollen - werden längst verdrängte Erinnerungen wach, als das Wrack eines deutschen U-Boots gehoben wird.



Kiel, Dezember 1944: Aus Sehnsucht nach Frieden lässt sich die junge Näherin Ellen als britische Spionin anwerben. Ellen soll herausfinden, welchen Kriegszwecken der U-Booteinsatz von Marineoffizier Hans dient. Wider Erwarten verliebt sich Ellen in Hans und gerät unweigerlich zwischen die Fronten. Als Jahre später das Wrack des U-Boots geortet wird, nimmt die inzwischen 85-jährige Ellen den Fund zum Anlass, sich mit ihrer widerspenstigen Enkelin auf eine hochemotionale Reise in die Vergangenheit zu begeben.