Es war der Prozess des Jahres, jener gegen Alen R., den Amokfahrer von Graz. Der Schuldspruch trifft wohl punktgenau die Erwartungen der meisten Beobachter. Aber das Verfahren rückt auch die Bedenken gegen diese Form der Geschworenen-Gerichte wieder in den Mittelpunkt: Ist es Laienrichtern wirklich zumutbar, eine so schwierige Entscheidung zu treffen? Wie sollen sie wissen, welcher der Gutachter den Geisteszustand des Angeklagten richtig beurteilt hat? Und wie kann es überhaupt sein, dass es darüber völlig konträre Befunde gibt? Was können Gutachter tatsächlich leisten, und wie sehr sollen sich Richter auf sie verlassen?

Liane Hirschbrich

Anwältin von Alen R.



Bernhard Lehofer

Anwalt der Eltern eines Opfers der Amokfahrt



Christian Pilnacek

Sektionschef für Strafrecht im Justizministerium



Gerhard Jarosch

Präsident der Vereinigung Österreichischer Staatsanwälte



Adelheid Kastner

Psychiaterin und Neurologin





