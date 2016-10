Bis heute haben Burgen und Schlösser in Österreich – auch nach Abschaffung der Monarchie im Jahr 1919 – nichts von ihrem Reiz verloren. Sie sind steingewordene Zeugen früherer Lebensart und Kultur, wie man sie zumeist nur aus Büchern und Schriften kennt.

Die Dokumentation präsentiert Schloss- und Burgherren des 21. Jahrhunderts und stellt vier ganz unterschiedliche historische Gebäude und Anlagen in Oberösterreich vor:

Die Burg Clam im Machland ist der Haupt-Sitz der Familie Clam-Martinic, das Schloss Eferding gehört zum Besitz der Familie Starhemberg. Im Schloss Aschach an der Donau hat sich ein "Bürgerlicher", Gordon Gerstner mit seiner Familie den Traum vom Leben im Schloss erfüllt. Und, in Gmunden diente Schloss Cumberland dem deutschen Geschlecht der Welfen einst als Exil.