Auf den Tag genau 225 Jahre nach der Premiere der "Zauberflöte" 1791 im Freihaustheater, nahe dem heutigen Naschmarkt, feiert das Musical "Schikaneder" seine Uraufführung am Wiener Raimund Theater. Werner Horvath nimmt die Uraufführung der erfolgreichen Autoren Struppeck (Buch) und Schwartz (Musik) zum Anlass für eine investigative Suche nach Schikaneders biographischen Wurzeln.

Seine Rolle als Papageno in Mozarts "Zauberflöte" hat ihn schon unsterblich werden lassen, aber nun hat er auch noch die Welt des Musicals erobert: Emanuel Schikaneder, verkörpert von Mark Seibert, ist seit kurzem Star einer rasanten Bühnenshow im Raimundtheater.

Es erzählt die Geschichte des einstigen "Glamour-Paares" Emanuel und Eleonore Schikaneder und seinen Anteil am Mozart'schen Welterfolg der "Zauberflöte".

Für seine Dokumentation über die neue Musicalproduktion und ihren Protagonisten Emanuel Schikaneder recherchierte Werner Horvath in Wiener und Berliner Archiven, fuhr nach Salzburg und Regensburg und suchte Originalschauplätze wie das Nussdorfer Schikaneder-Schlössl und das von ihm gegründete Theater an der Wien auf.

Die Aufführungsserie wurde auch für den Unternehmer Schikaneder zum Triumph: Mit 5.000 Gulden Investition – was heute etwa 150.000 Euro entspricht – war die "Zauberflöte" wahrscheinlich seine teuerste Produktion. Doch sie lohnte sich, denn das Theater war jeden Abend voll.

Trotz seiner Erfolge starb der Theater-Magier bettelarm und von Nervenschwäche gezeichnet 1812 in Wien. Was von ihm bleiben sollte, hat er prophetisch selbst in Worte gefasst: "Denn Mozarts Geist und Feder war Freund vom Schikaneder".





Gestaltung: Werner Horvath