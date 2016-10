Heimat Fremde Heimat

Wie finden Flüchtlinge Arbeit? Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Integration und die schwierigste: Bisher haben nur zehn Prozent der Asylberechtigten, die sich im vergangenen Jahr beim AMS gemeldet haben, einen Job gefunden. Der komplexe Arbeitsmarkt und der Bedarf der Unternehmen passen oft nicht mit den Erwartungen und der Berufspraxis der Flüchtlinge zusammen. Viele wollen sofort Geld verdienen, statt viel Zeit in eine Ausbildung oder eine Lehre zu investieren. Ein Bericht von Helga Lazar.

Der Schauspieler Cornelius Obonya beschäftigt sich in vielen seiner Arbeiten mit Fragen des interkulturellen Zusammenlebens. Der heurige „Jedermann“ lebt in Partnerschaft mit Carolin Pienkos, einer aus Deutschland stammenden Regisseurin. Die deutsch-österreichischen kulturellen und sprachlichen Unterschiede sind auch Inhalt von Obonyas Glanzstück „Cordoba – Ein Rückspiel“.



Für die ORF-Sendereihe „Weitblicke“ setzte sich der gefeierte Mime an den virtuellen Stammtisch und sprach mit Sabina Zwitter über seine Vision von einer solidarischen und gerechteren Gesellschaft.