Die Wahl der Wahl

Mit dem Wahlkartendesaster bei der Bundespräsidentenwahl ist die Dringlichkeit einer Reform unseres Wahlgesetzes schlagartig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen. In der laufenden Debatte spielt auch die Frage der Stimmabgabe mittels Computer eine Rolle. In einigen Ländern, etwa in Estland, können die Menschen längst ihre Stimme per E-Voting abgeben. Auch in der Schweiz gibt es erste Versuche auf Kantonaler Ebene. Die ÖVP kann sich E-Voting auch bei uns vorstellen, andere Parteien, vor allem aber Datenschutzexperten warnen jedoch davor. Maximilian Biegler berichtet.

Gast im Studio ist Andreas Schieder, der Klubobmann der SPÖ.