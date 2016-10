Zeit im Bild

Britische Premierministerin will „Brexit“-Antrag im März 2017 stellen - dazu Live: Tim Cupal aus Brüssel / Wahlbeteiligung als Entscheidungsfaktor bei Flüchtlingsreferendum in Ungarn

dazu Live: Ernst Gelegs aus Budapest / Mehr Richter für Bundesverwaltungsgericht sollen Rückstau bei Asylbeschwerden lösen / Nach Amokfahrer-Urteil: Debatte um höhere Entschädigungen für Opfer / Erfolgreiche „Lange Nacht der Museen“ / Österreichs einziger Astronaut Franz Viehböck erinnert sich an Weltraumflug vor 25 Jahren / Nordlicht sorgt für einzigartiges Naturschauspiel in Island