Europastudio Sehnsucht nach dem „Starken Mann“?

Von Deutschland bis Frankreich, von Ungarn bis Österreich, von Deutschland bis Russland spiegeln Wahlresultate die Anziehungskraft autoritärer und scheinbar starker Persönlichkeiten. In den liberalen Demokratien der EU scheinen viele Menschen aufgrund von Unsicherheit und Zukunftsängsten alle Erfahrungen mit Diktaturen und autoritären Regimen zu vergessen. Oft unausgesprochen werden von breiten Schichten sogenannte "starke Männer" wie Wladimir Putin, Racep Tayyip Erdoğan, Viktor Orbán oder Jarosław Kaczyński bewundert und mit der "Unordnung" und dem "Chaos" der Entscheidungsfindung in den liberalen Demokratien des Westens kontrastiert. Was sind die Gründe für die steigende Anziehungskraft des Populismus und des Nationalismus, der Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus? Was kann und was soll die EU tun, um Demokratie, Toleranz und Humanismus zu festigen?

Darüber diskutieren und der Leitung von Prof. Paul Lendvai:



Jan-Werner Müller

Institut für Wissenschaft vom Menschen, Professor, Department of Politics, Princeton University



Boris Kálnoky

Korrespondent "Die Welt", "Weltwoche" und "Die Presse", Ungarn



Bernhard Odehnal

Korrespondent des Zürcher „Tagesanzeiger“ in Wien



Carola Schneider

ORF-Korrespondentin, Moskau





