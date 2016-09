Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Vera Russwurm spricht mit Menschen, die ein Problem bewältigt haben und heute wieder lachen können. Erzählt werden ihre beruflichen, privaten oder gesundheitlichen Erfolgsgeschichten. Die Gäste berichten, wie sie es geschafft haben, ihre Lebenskrisen zu bewältigen. An ihrer Seite auch jene Personen, die geholfen haben (z.B. Arzt, Experte, Freund, Familienmitglied…).

In der dritten Ausgabe des Samstag-Talks sind folgende Gäste bei Vera:

Sabine Herdt MBA MSc, die nach langjähriger und scheinbar glücklicher Partnerschaft in einer Patchworkfamilie plötzlich vom Mann verlassen wurde. Sie erzählt, wie sie aus diesem emotionalen Niederschlag Kraft für einen privaten und beruflichen Neubeginn schöpfen konnte.

Damian Iszebski, einst Vorzeigeunternehmer mit höchsten Auszeichnungen, schlitterte in die Pleite. Vom bewunderten Entrepreneur zur Persona non grata, der gebürtige Pole kennt alle Hochs und Tiefs des Lebens und berichtet über die Chancen, die er im Scheitern gefunden hat.

Sonja Kitzmüller bekam die Diagnose Krebs. Wie sie ihr Leben mit der Krankheit gemeistert hat und welche Rolle ihre Tochter Tamara dabei hat, erzählen beide Frauen bei Vera.