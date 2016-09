Inhalt

Schlüssige Beweise haben Sonjas Mann Thomas in U-Haft wandern lassen. Vor vielen Jahren soll er nach einem heftigen Streit eine lästige Verehrerin getötet haben. Der Zeuge ist ein entlassener Mitarbeiter, der sich womöglich rächen wollte. Für Sonja Grund genug, weiter an der Unschuld ihres Mannes festzuhalten und um seine Freilassung zu kämpfen. Als komplex entpuppt sich auch ein zweiter Mord, mit dem Sonjas Dienststelle befasst wird. Das Opfer, ein Heurigenwirt, war in der Gegend nicht sehr beliebt.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Chiara Schoras (Sonja Schwarz)

Xaver Hutter (Thomas Schwarz)

Tobias Oertel (Matteo Zanchetti)

Charleen Deetz (Laura Schwarz)

Lisa Kreuzer (Katharina Matheiner)

Julia Stemberger (Charlotte Keller)

Heio von Stetten (Stefan Keller)

Thomas Sarbacher (Francesco Rossi)

Martin Feifel (Riedlinger)

REGIE

Thorsten Näter

DREHBUCH

Jürgen Werner

KAMERA

Joachim Hasse

MUSIK

Mario Lauer