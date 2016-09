Der Bulle von Tölz - Schonzeit

In der heutigen Folge steht Nadine Richter (Katharina Abt) zum dritten Mal dem "Bullen" Benno Berghammer (Ottfried Fischer) in einem kniffligen Fall zur Seite. Diesmal müssen die beiden Kommissare den Mord an einem 17-jährigen Schüler klären. Alles deutet auf eine Eifersuchtstat hin. Weitere Unterstützung erhalten sie selbstverständlich von "Bullen"-Mama Resi alias Ruth Drexel.