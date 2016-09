Bewusst gesund - Das Magazin

Ein Tumor der Ohrspeicheldrüse, der größten Drüse im menschlichen Körper, auch Parotis genannt, macht sich erst spät durch eine Geschwulst vor oder unter dem Ohr bemerkbar. Manche Betroffene spüren eine zunehmende Unbeweglichkeit eines Gesichtsareals. Eine operative Behandlung ist auch bei gutartigen Tumoren immer angezeigt, denn auch harmlose Knoten können sich im Laufe der Zeit zu bösartigen entwickeln. Lange galt die Parotis-Operation als problematisch, denn wird der nur wenige Millimeter dicke, die Mimik steuernde Gesichtsnerv (Facialis) beim Eingriff versehentlich verletzt, kann dies zu einer vorübergehenden oder permanenten Gesichtslähmung führen. In den letzten Jahren wurden jedoch bedeutende Fortschritte in der operativen Behandlung des Parotis-Tumors erzielt und zwar sowohl was die Präzision der Operationstechnik und damit die Schonung des Gesichtsnervs angeht. Gestaltung: Andi Leitner

Sportkanonen - 50+ und topfit

Mit 73 Jahren konnte Helmut Schiller seine tägliche Tablettenration, die er wegen seiner Diabeteserkrankung einnehmen muss, in Absprache mit seinem Arzt reduzieren. Der Grund, der ehemalige Schlosser hat, seit er in Pension ist, wieder verstärkt begonnen Sport zu machen. Wandern, Radfahren und einmal in der Woche ein richtiges Training in einem speziellen Kurs haben das möglich gemacht. Auch die anderen Kursteilnehmer sind begeistert, weil sie durch sanfte Bewegung ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden steigern können.



Gestaltung: Steffi Hawlik