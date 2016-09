Columbo - Mord nach Takten ("Columbo - Murder With Too Many Notes") Columbo ermittelt in der Filmwelt

PETER FALK

Der gebürtige New Yorker schuf mit seiner Rolle des Inspektor Columbo eine der bedeutendsten Kultfiguren der US-amerikanischen Fernsehgeschichte. Fast 30 Jahre lang ermittelte er mit Zigarre und zerknittertem Trenchcoat und kam selbst dem gefinkelsten Täter immer auf die Spur.



Peter Falk wurde am 16. September 1927 als Sohn russisch-polnischer Eltern jüdischer Abstammung in New York geboren. Sein rechtes Auge verlor Peter im Alter von drei Jahren nach einer Krebskrankheit und wurde durch ein Glasauge ersetzt. Nach veschiedenen Jobs als Koch bei den Marines, Buchhalter und einem Abschluss in Politikwissenschaft von der Syrakuse University, bewarb sich Falk bei der CIA, wurde aber abgelehnt. Also versuchte sich der gescheiterte Geheimagent in der Schauspielerei. 1958 feierte der Schüler der Sanford-Meisner-Methode sein Spielfilmdebüt mit "Unter dem Sumpf" und erntete zwei Oscar-Nominierungen für seine Darstellung in "Unterwelt" (1960) und in "Die unteren Zehntausend" (1961).



Aber erst mit der ersten Folge von "Columbo: Mord nach Rezept" im Jahre 1968 gelang ihm der große Durchbruch. Mit fünf Emmys, einem Golden Globe und zahlreichen anderen Preisen avancierte der vierfache Familienvater zum internationalen Star. Neben seinen Auftritten als Inspektor Columbo ließ es sich Falk aber keinesfalls nehmen, auch Filme zu drehen. Ob in Gastauftritten in Wim-Wenders-Werken wie "Der Himmel über Berlin" und "In weiter Ferne, so nah!" oder als Märchen-Opa in Rob Reiners "Die Braut des Prinzen", Peter Falk ist immer gern gesehener Gaststar namhafter Regisseure. Robert Altman besetzte ihn in "The Player", auch spielte er in vier Filmen seines Freundes, dem 1989 verstorbenen Schauspieler und Regisseur John Cassavetes. Der beliebte Schauspieler litt in seinen letzten Jahren an Alzheimer und starb schließlich an einem Herzinfarkt am 23. Juni 2011 in seinem Heim in Beverly Hills.



Privat entspannte sich der Schauspieler am liebsten beim Malen und Zeichnen (von vornehmlich nackten Frauen). Von 1977 bis zu seinem Tod war Falk mit der um 23 Jahre jüngeren Shera Danese verheiratet. Aus einer früheren Ehe hatte er zwei Kinder.