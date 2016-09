Wiederholung am 01.10.2016, 05:35

heute konkret

Was heißt lebenslang? | LED Umrüstung | Toilettentest | App der Woche

Was heißt lebenslang? Gestern ist in Graz das Urteil im Amokfahrerprozess gesprochen worden: Die Geschworenen haben entschieden, dass Alen R. bei der Tat zurechnungsfähig war. Er ist deshalb in erster Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Doch was bedeutet eine solche Strafe eigentlich? Kommt man dann quasi automatisch nach 15 Jahren frei oder muss man länger im Gefängnis bleiben? Markus Waibel hat mit Strafrechtsexperten gesprochen.

LED Umrüstung In kaum einem anderen Bereich der Haushaltstechnik tut sich in den letzten Jahren soviel wie im Bereich der Beleuchtung. Glühlampen, Halogen-Leuchten, Energiesparlampen und jetzt die LED´s. Eine rasante technische Entwicklung, bei der man als Konsument leicht den Überblick verlieren kann und dann vielleicht technische oder qualitative Details übersieht, die aber durchaus wichtig sein können - sogar in gesundheitlicher Hinsicht.

Toilettentest Leider nein! Fahrgäste der Wiener Linien suchen in U-Bahnstationen oft vergeblich nach einer geöffneten Toilette. Man muss dringend aufs WC, aber leider ist die Toilette in der Station „vorübergehend gesperrt“. Mit diesen Worten weist ein gelbes Schild an der WC-Türe die Passagiere darauf hin, dass sie jetzt leider eine öffentliche Toilette außerhalb des U-Bahngeländes suchen müssen. Ein Ärgernis! Heute konkret hat mit U-Bahnpassagieren gesprochen und sich ein Bild dazu gemacht. Es besteht der Verdacht, dass diese Toiletten auf ein Bezahlsystem umgestellt werden sollen, um etwa auch Obdachlose fernzuhalten. Patricia Aradi berichtet.