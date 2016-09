Universum History Der gute und der böse Göring

Hermann und Albert Göring – ein Brüderpaar wie es unterschiedlicher nicht sein könnte: Hermann, einer der mächtigsten Männer Nazi-Deutschlands, Reichsmarschall, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Hitler-Intimus auf der einen Seite. Albert, sein jüngerer Bruder, der zahlreichen Juden und Gegnern des NS-Regimes, auch in Österreich, das Leben rettete, auf der anderen. Mit einem 90-Minuten-Special dokumentiert „Universum History“ – 50 Jahre nach seinem Tod 1966 – am Freitag, dem 30. September, um 22.45 Uhr in ORF 2 das mutige Eintreten Albert Görings während des NS-Regimes.

Der „vergessene“ Göring Das neue Dokudrama „Der gute und der böse Göring“ von Kai Christiansen sucht zudem nach einer Erklärung dafür, warum Albert Göring nach dem Krieg fast in Vergessenheit geraten und erst vor wenigen Jahren in den Fokus von Wissenschaft und Medien gerückt ist.



Mit Hilfe von Spielszenen, dokumentarischen Teilen und Interviews zeichnet die Dokumentation von Kai Christiansen den Lebensweg der beiden unterschiedlichen Brüder nach. Erstmals steht nun auch Alberts Tun im Zentrum der Aufmerksamkeit: Nicht zuletzt in Wien half er mehreren Menschen, aus der Todesmaschinerie der Nazis zu entkommen. Albert nutzte im Dritten Reich seinen prominenten Familiennamen, um Ausgegrenzte vor Verfolgung und Terror zu schützen. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg interessierte sich niemand für seinen risikoreichen Einsatz. Sein Familienname wurde zur Bürde – Albert Göring starb Ende der 1960er Jahre in Deutschland, verarmt und vergessen.

Ein ungewöhnliches Brüderpaar Die Reenactments des Dokudramas „Der gute und der böse Göring“ bestehen aus fünf Szenen, in denen sich Hermann und Albert – historisch belegt – begegnet sind. Etwa bei der Beerdigung der Mutter oder einem Treffen, das im Jahr 1935 spielt: Dabei bittet Hermann seinen um zwei Jahre jüngeren Bruder, der im Filmgeschäft tätig ist, um Hilfe für die Schauspielerin Henny Porten, deren Mann Jude ist. Bei einer weiteren Begegnung im Dezember 1944 schützt Hermann Göring seinen kleinen Bruder Albert vor der Gestapo, die ihn lange schon bespitzelt und mit dem Tode bedroht. Am 13. Mai 1945 sehen sich Hermann und Albert Göring zum letzten Mal in amerikanischer Kriegsgefangenschaft.

Hermann und Albert Göring – der eine Bruder vernichtet Menschen, der andere rettet Menschen. Seit 2012 prüft die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Antrag, wonach Albert Göring in die Reihe der „Gerechten unter den Völkern“ aufzunehmen ist. Mit dieser Auszeichnung ehrt der Staat Israel Nichtjuden, die in der Hitlerzeit Juden vor Verfolgung, Deportation und Ermordung retteten. In jedem Fall erfährt Albert Göring – auch durch diese Dokumentation – eine späte Würdigung. „In den späten 1960er Jahren wollte sich in Deutschland niemand für Albert Göring interessieren“, sagt Sandra Maischberger, Produzentin von Vincent TV, jener Filmproduktionsfirma, die „Der gute und der böse Göring“ hergestellt hat. Geändert hat sich das erst durch eine britische Dokumentation („The Real Albert Goering“, 3BM TV, 1998) und ein Buch des australischen Wissenschafters William Hastings Burke („Wer war Albert Göring“, aufbau Verlag). Zum ganzheitlichen Bild, das „Der gute und der böse Göring“ von den ungleichen Brüdern zeichnet, tragen auch mehrere Interviews bei, etwa mit Albert Görings Tochter, seiner Stieftochter sowie mit Angehörigen von Menschen, denen Albert das Leben gerettet hat.