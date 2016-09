Die Barbara Karlich Show Ich liebe dich, doch ich vetraue dir nicht

Verlieben kann man sich rasch, doch das bedeutet nicht unbedingt, dass man dem Partner oder der Partnerin auch vertraut. Enttäuschungen, die sie in der Vergangenheit erlebten, machen es manchen Menschen schwer zuversichtlich auf die Verlässlichkeit des anderen zu bauen. Doch kann eine Beziehung glücken, wenn man nicht Vertrauen als Vorschuss schenken kann?

Gerhard, 51, Gastronom aus Oberösterreich,

fällt es schwer, Vertrauen zu einer Frau aufzubauen. "Ich habe in der Vergangenheit schon viele Enttäuschungen erlebt. Ich bin eifersüchtig, denn ich wurde betrogen und daher fällt es mir auch so schwer zu vertrauen." Gerhard ist seit fünf Jahren Single und überzeugt: "Eifersucht gehört in einer Beziehung dazu, sonst liebt man nicht richtig. Trotzdem könnte ich auch einen Seitensprung verzeihen, denn ich war selbst schon einmal untreu."