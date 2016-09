Julia - Wege zum Glück Kapitel 231

In Scharen trudeln Freunde und Verwandte bei den Gravenbergs ein. Keiner will es sich nehmen lassen, dem frisch vermählten Paar persönlich zur Hochzeit zu gratulieren. Doch als Frederik und Julia in der Villa eintreffen, ist von Hochstimmung nichts zu spüren. Ein Streit mit Tobias setzt dem Fass schließlich den Boden auf. Wegen eines Wasserrohrbruchs muss das Cosy für mehrere Tage schließen. Da der Schaden in Koljas Dienstzeit geschah, steht er als Schuldiger am Pranger.



Koproduktion ZDF/ORF