Seitenblicke

*Oliver Stone in Zürich /*Neuer Harley-Treff in Wien /*Ein neues Buch über Kaiser Karl

Das Kaiserhaus in Baden wurde seinem Namen gerecht, denn dort präsentiert man ein Buch über Kaiser Karl. Die engste Mitarbeiterin von Otto von Habsburg hat es verfasst, wir sprachen zum dem Anlass mit dem jetzigen Familienoberhaupt Karl Habsburg-Lothringen.

*Oliver Stone in Zürich

Zum 12. Mal findet nun das Filmfestival in Zürich statt, (noch relativ) klein, aber sehr fein, der Vorteil: man kommt den Stars noch recht nahe, so wie in unserem Falle Oliver Stone, mit dem wir über seinen neuen Film und berechtigte Paranoia sprachen.