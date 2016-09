Wiederholung am 30.09.2016, 05:31

Goldskandal Betroffene Seit Monaten wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegen sogenannte „Goldanlageberater“ und Goldhändler ermittelt, die tausende Anleger um ihre Ersparnisse gebracht haben. Nach der Riesenpleite einer dieser Firmen, bei der vermutlich mehr als 2700 Anleger in Österreich insgesamt mehr als 40 Millionen Euro verloren haben, sind auch andere Unternehmen, deren Manager bereits verhaftet worden sind, im Visier der Fahnder. Laufend melden sich in der heute konkret Redaktion weitere geschädigte Konsumenten. Ein Bericht von Lisa Lind

Um direkt eine Anzeige zu machen und sich so am Strafverfahren zu beteiligen wendet man sich an:



Landeskriminalamt Salzburg

Alpenstraße 90, 5020 Salzburg

Tel: 059133/50 3333



email: LPD-S-LKA@polizei.gv.at

Haltungsgurt Schultern zurück - Brust heraus. Haltungstrainer mahnen mit einem Piepton zur aufrechten Haltung, wenn die Schultern nach vorne fallen. Vor allem Menschen, die lange sitzen sind durch die einseitige Belastung gefährdet Haltungsschäden zu bekommen. Ob Haltungstrainer mit Signalfunktion vor krummen Rücken schützen, hat sich Patricia Aradi angeschaut.

Kochen um 5 Euro Kochen mit Haubenniveau - ein Traum vieler Hobbyköche. Bei der Umsetzung scheitert man dann oft an den Zutaten, die in der gehobenen Gastronomie teuer werden können, außer Sie sind so gut, wie unsere Köche aus der Serie "Kochen um 5 Euro". Die müssen mit dem symbolischen Minibudget drei Gänge für 2 Personen zaubern. Andrea Frey hat einem jungen österreichischen Haubenkoch dabei über die Schulter geschaut.

Rezepte Gebackene und sautierte Waldpilze auf Blattsalat



Zutaten:

300 g gemischte Waldpilze (Steinpilze, Eierschwammerl, Herbstrompeten, Krauseglucke)

5 g Salz

1 g Pfeffer

1 Stk. Knoblauch

1 Ei

Mehl und Brösel zum Panieren

Balsamico weiß

Olivenöl

Zucker

Petersilie

Blattsalat

Kirschparadeiser

Kernöl



Die gesammelten Waldpilze ordentlich putzen.

Mit Zitrone beträufeln und mit fein geschnittenem Knoblauch und Petersilie einreiben, dann teils panieren und goldgelb herausbacken oder sautieren



Den Salat zupfen und waschen, die Paradeiser klein schneiden und aus weißem Balsamico-Essig, Wasser, Kernöl, Salz, Pfeffer und Zucker eine Marinade herstellen.



Den Salat mit den Paradeisern vermischen und marinieren.

Die Pilze in Fett schwimmend goldgelb ausbacken.

Überbackene Mühlviertler Erdäpfelnudeln mit Gurkensalat



300 g Mehlige Erdäpfel

2 Eier

70 g Mehl

10 g Grieß

100 g Sauerrahm

Salz

Muskat

Butter



1 Gurke

1 Zweig Dille

Salz

Zucker

Pfeffer

Knoblauch

Hesperidenessig

Tafelöl





Zubereitung:

Für den Erdäpfelteig die Erdäpfel mit Schale weich kochen,

rasch schälen und pressen und abkühlen lassen, Mehl, 1 Ei, Grieß, Salz und Muskat dazu geben und gut verkneten.

Stücke vom Teig abstechen und ca. Fingerdick ausrollen. Dann in ca. 5cm lange Stücke teilen.

In eine mit Butter bestichene Backform schichten und bei ca. 200°C etwa 15-20 min goldgelb braten. Zwischendurch event. Einmal wenden

Dann den Sauerrahm mit einem Ei verquirlen, wenig salz dazu geben und über die Nudel gießen. Zugedeckt bei nur mehr 150°C weitere 10 min den Rahm stocken lassen.



Die Gurken dünn hobeln und einsalzen.

Aus Essig, Wasser, Knoblauch, Dille, Salz und Zucker eine Marinade herstellen

Jetzt die Gurken ausdrücken, den Saft weggeben und mit der Marinade vermischen.