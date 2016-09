heute leben

Franz Viehböck - 25 Jahre Weltraumflug | Bärenwald in Arbesbach | Garten: Kübelpflanzen überwintern | UpCycling-Store | Espumas und Gelee: Was ist drin? | Royals in Kanada | Grafic Novel über Heinz Fischer | Buchtipps von Petra Hartlieb | Drehstart der 3. Staffel "Vorstadtweiber" | Stargäste: Helmut Pechlaner und Gabi Wodak

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Franz Viehböck - 25 Jahre Weltraumflug Vor 25 Jahren, am 2. Oktober 1991, flog Franz Viehböck als erster und bislang einziger Österreicher ins All. Auf der Raumstation MIR führte er im Rahmen des sowjetisch-österreichischen Weltraum-Projekts „Austromir“ zahlreiche wissenschaftliche Experimente durch. Mit seinem Flug ins All hat Viehböck Geschichte geschrieben.

Bärenwald in Arbesbach Mit dem Herbst beginnen auch die Bären sich für den kommenden Winterschlaf vorzubereiten. Sie versuchen sich so viele Fettreserven wie möglich anzufressen, um die kälteste Jahreszeit zu "verschlafen". In Arbesbach in Niederösterreich gibt es einén Bärenpark, den Jan Matejcek für uns besucht.

Garten: Kübelpflanzen überwintern Kaum zu glauben bei diesen Temperaturen, aber: Schön langsam sollten wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Kübelpflanzen überwintern, meint unser Gartengestalter Franz Gabesam. Er zeigt uns im Studio seine Tipps und Tricks.

UpCycling-Store Aus Altem wird Neues. Aus scheinbar Vergänglichem neue Werte geschaffen. Der Begriff „Upcycling“ steht für diese Aufwertung der Dinge. Und mittlerweile entsteht ein neuer "Up-Store", wo diese phantasievollen Gegenstände angeboten werden.

Espumas und Gelee: Was ist drin? Gelee und Espumas (dicke Schäume) werden in vielen verschiedenen Varianten angeboten und zubereitet. Beide "Gerichte" haben die Eigenschaft äußerst leicht zu kauen zu sein. Molekularbiologe Fritz Treiber ist heute wieder zu Gast und erklärt uns woraus sie bestehen.

Royals in Kanada William und Catherine statten derzeit Kanada einen offiziellen Besuch ab. Erstmals sind beide Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte im Ausland dabei und werden einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. In Kanada wertet man das als ein Signal für den Fortbestand der Monarchie. Doch auch modisch wird Herzogin Catherine einiges im Koffer mit dabei haben: Steht ihr doch im Jahr ein Kleiderbudget von rund 40.000 Euro zur Verfügung.

Grafic Novel über Heinz Fischer Eine "Graphic Novel", also grafische Novelle wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Anders als Mickey Mouse oder Spiderman vermitteln Graphic Novels vor allem ernstere Inhalte.

Vor allem jenes Exemplar, mit dem Titel: "Heinz Fischer und die 2. Republik".



Buchtipps von Petra Hartlieb Suchen Sie verzweifelt nach neuem Lesestoff? Keine Sorge, denn heute ist Petra Hartlieb bei uns zu Gast, die uns einige aktuelle, spannende Bücher präsentiert!



Drehstart der 3. Staffel "Vorstadtweiber" Die "Vorstadtweiber" sind wieder in ihrem Element - seit letzter Woche wird an der 3ten Staffel der ORF-Erfolgsserie weitergedreht. Die Stammcrew ist gleich, aber es gibt auch frisches Blut - sprich neue Darsteller für die Serie. Gestern gab es ein großes Treffen beim Heurigen und wir waren mit der Kamera dabei.

Stargäste: Helmut Pechlaner und Gabi Wodak Was geschieht, wenn ein Tierschützer auf einen anderen Tierschützer trifft? Richtig: sie bilden eine großartige Allianz! Die Rede ist von Helmut Pechlaner und Gabi Wodak, wir dürfen sie heute bei uns im Studio begrüßen.



