Inhalt - Teil 1

Norwegen, 2008: Ein Informant lenkt Investigativ-Journalist Peter Verås auf die Spur eines Skandals, in den auch sein Bruder Daniel verwickelt ist. Als der Betrug auffliegt, verliert Daniel seinen Posten als Finanzchef eines Großunternehmens und begeht ausgerechnet an dem Tag, an dem sein Sohn seinen 16. Geburtstag feiert, offenbar beschämt Selbstmord. Fünf Jahre später überbringt eine Anwältin in Daniels Auftrag der Familie ein Paket. Darin sind Informationen enthalten, die seinen Freitod in einem ganz neuem Licht erscheinen lassen.