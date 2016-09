Eco Mit folgenden Themen

Ungleicher Lohn: warum Frauen noch immer weniger verdienen

Es schlägt wieder einmal die Stunde der Wahrheit: Der Tag der Lohngerechtigkeit, der sogenannte „Equal Pay Day“, ist am 11. Oktober. Ab dann müssen Frauen de facto gratis arbeiten, um das Einkommen von Männern zu erreichen. Vergleicht man die Brutto-Gehälter aller Vollzeitbeschäftigten in Österreich, verdienen Frauen im Schnitt immer noch fast 23 Prozent weniger als Männer. Im europäischen Vergleich liegt Österreich damit an vorletzter Stelle. Warum das reiche Österreich so hinterherhinkt hat mehrere Gründe: Frauen arbeiten oft in sozialen Berufen, wie zum Beispiel als Pflegerinnen oder als Kindergärtnerinnen und dort wird wenig bezahlt. Doch selbst in Berufen wo gleich viele Männer und Frauen arbeiten, wirken sich geringe Gehaltsunterschiede beim Berufsstart oft ein Leben lang aus. Bericht: Sabina Riedl, Emanuel Liedl