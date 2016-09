Sturm der Liebe Teil 2541

Adrians Einsatz für Clara hat sich vollauf gelohnt. Nach dem ermutigenden Lob einer Expertin in Sachen Design sprüht Clara richtiggehend vor Ideen. Neidvoll registriert Desirée, wie nahe sich Clara und Adrian wieder stehen. Während Desirée aus Eifersucht einen ungewöhnlichen Weg einschlägt, holt ihre Mutter zum nächsten Schlag gegen die Saalfeld-Brüder aus. Beatrice will sich Genugtuung für die erlittenen Demütigungen verschaffen und hofft auf diese Weise zugleich Friedrichs Interesse an ihr neu zu entfachen.