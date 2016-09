kreuz und quer Das geheime Leben der Amish

Ein intimes Porträt der Amish über Familie, Leben und Glauben - dieser Film eröffnet eine Welt, die normalerweise geheim gehalten wird. Miriam und David sind "Old Order Amish". Fotografieren ist nach den strengen Regeln der Amish Kirche nicht gestattet, dennoch erlaubt diese Familie den Filmemachern einen Einblick in ihr Zuhause und ihr Leben. Wir erfahren, was dabei für die Familie auf dem Spiel steht - und warum sie es trotzdem riskieren wollte, ihr Leben mit uns zu teilen.