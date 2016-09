Zeit im Bild

Live Bericht vom Amok-Fahrer Prozess in Graz / Verletzte und Tote bei schweren Zugsunglück in New Jersey / Wirtschaft wächst erstmals wieder stärker / Direktoren sollen sich ihre Lehrer künftig selbst aussuchen können / FPÖ will Verfassungsrichter Schnizer nicht klagen / AUA übernimmt Air Berlin Flugzeuge / Skigebiete leiden immer mehr unter Schneemangel / Zucchero beginnt Österreich-Tour