Das niedrige Zinsniveau trifft ab 2017 auch die private Zukunftsvorsorge. Der maximale Garantiezins, den Versicherungsunternehmen ihren Kunden beim Abschluss einer Lebensversicherung versprechen dürfen, sinkt um die Hälfte. Betroffen sind Neuverträge. Die niedrigen Zinssätze wirken sich erneut auf Lebensversicherungen aus. Schon am 1. Jänner 2016 wurde der maximal mögliche Garantiezinssatz von 1,5 auf ein Prozent gesenkt. Nun sei „eine neuerliche Absenkung des Garantiezinssatzes wegen des nachhaltigen Trends des sinkenden Zinsniveaus erforderlich“, so die Finanzmarktaufsicht (FMA). Der höchstmögliche Garantiezinssatz soll somit Anfang 2017 von einem Prozent auf 0,5 Prozent fallen.

Rätselhafter Stromverbrauch

Eine Pensionistin aus Oberösterreich soll pro Monat rund 300 Euro an Strom verbraucht haben, das ist zehn Mal mehr als in ihrem Fall üblich wäre. Sie ist außerdem mit ihrer Wohnung nicht zufrieden und kritisiert mehrere Mängel, weshalb sie zunächst einen Teil der Miete einbehalten hat und jetzt gar nichts mehr bezahlt. Was hinter dieser Sache steckt, berichtet Markus Waibel.