heute leben

Winterreifen | Flüchtlinge kochen | Gartenmöbel einwintern | Mag. Sonja Burghard | Die besten Hochzeitsfotos - "Wedding Award" | Osttiroler Schlipfkrapfen | Mode: Kunstpelz | "Zwei One-Woman-Einakter" | Michael Seida - CD Präsentation | Stargast: Stefanie Reinsperger

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Winterreifen Bald ist es wieder Zeit die Sommerreifen gegen die Winter-Version auszutauschen. Unser Kollege Jan Matejcek meldet sich heute aus Teesdorf.

Flüchtlinge kochen „Wir für Flüchtlinge“ nennt sich eine beherzte Initiative in Kirchberg am Wagram. In der Weinviertler Gemeinde betreuen rund 30 Ehrenamtiliche 40 Flüchtlinge. Wichtig ist dabei auch das gegenseitige Kennenlernen zwischen den Einheimischen und den Zugewanderten. Und wo kommt man am besten zusammen? - Bekanntlich beim Essen.

Gartenmöbel einwintern Auch wenn der Sommer heuer noch nicht aufgegeben hat: Mit der Tages- und Nachtgleiche hat der Herbst begonnen und das bringt Arbeit für Garten, Balkon, Terrasse und Kleiderkasten.

„Winterfest“ heißt das Schlagwort und wir haben dazu einige Tipps für Sie.

Mag. Sonja Burghard Unser Körper unterliegt einer inneren Uhr, die großen Einfluss auf die verschiedenen Funktionen wie den Schlaf-Wach-Phasen oder den Stoffwechsel hat. Diese Biorhythmen verändern aber auch die Wirkung von Medikamenten, und über diese sogenannte Chronopharmakologie sprechen wir heute mit unserer Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

Die besten Hochzeitsfotos - "Wedding Award" Es gibt wohl kaum Fotos, die uns wichtiger sind, als unsere Hochzeitsfotos. Genau darauf haben sich die Stinatzer Schwestern Jennifer und Yvonne Fetz spezialisiert - und die jungen Fotografinnen gehören zu den besten ihres Faches. Der Beleg dafür ist der Wedding-Award, den die beiden Burgenländerinnen für das schönste Brautfoto erhalten haben.

Osttiroler Schlipfkrapfen Die Osttiroler Küche hat viele kulinarische Köstlichkeiten zu bieten, die in weiten Teilen Österreichs zum Teil noch unbekannt sind - zum Beispiel die sogenannten „Schlipfkrapfen“. Eine Osttirolerin will die Spezialität nun auch außerhalb ihrer Heimat bekanntmachen. Lydia Nöckler beliefert mittlerweile Gastronomiebetriebe aber auch Privatpersonen in ganz Österreich mit ihren selbst gemachten „Schlipfkrapfen“.

Mode: Kunstpelz Beobachtet man die aktuellen Bewegungen in der Fashion-Szene lässt sich für diesen Herbst/Winter ein klarer Trend zu Kunstpelz entdecken, die fake fur-Variante ist angesagter denn je. Um die falschen Pelze entsteht momentan ein regelrechter Hype, der sich von Tokio über New York, Mailand und Paris bis in unsere Hauptstadt zieht. Unser Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl hat uns die trendigsten Teile mitgebracht.

"Zwei One-Woman-Einakter" Morgen gibt es eine Uraufführung im Theater im Prückel, die "Zwei One-Woman-Einakter", die vom Leben zweier außergewöhnlicher Frauen erzählen: Katia Mann, Frau des Autors Thomas Mann und Hedy Lamarr, Hollywoodstar aus Österreich. Katia Mann wird von Erika Deutinger gespielt und wer in die Rolle der Hedy Lamarr schlüpft erraten Sie nie...

Michael Seida - CD Präsentation Bekannt geworden ist Michael Seida als Steptänzer - für seine Fans ist er der "Springsteen aus Simmering". Musikalisch pendelt Michael Seida zwischen eigenen Programmen und Rat-Pack-Shows - seit gestern kann man sich den Entertainer nach "Hause holen" - Michael Seida hat von seinem Open-Air auf der Wiener Kaiserwiese eine DVD und CD produziert, die er gestern - wie könnte es anders sein - in Form eines Konzertes vorgestellt hat.

Stargast: Stefanie Reinsperger Mit Stefanie Reinsperger gelang es im Vorjahr erstmals einer Künstlerin Schauspielerin des Jahres und beste Nachwuchsschauspielerin zu werden, und auch den Nestroy heimste sie 2015 ein. Letzte Saison wechselte die 28jährige vom Burgtheater ans Volkstheater und ist dort das neue Aushängeschild.