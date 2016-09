Die Barbara Karlich Show Verhandlungssache: So wie die Liebe beginnt, wird sie sein

Sollte Liebe bedingungslos sein, oder braucht es ganz klare Richtlinien, wenn eine Partnerschaft gelingen soll? Während manche meinen, dass Liebe nicht verhandelbar ist, sind andere überzeugt, dass man seine Bedürfnisse, Vorstellungen und Pläne ganz genau mit dem Partner abstimmen sollte – und das am besten von Anfang an.

Karin, 72, Pensionistin aus Wien,

glaubt nicht an die bedingungslose Liebe. "Bedingungslos bedeuet für mich Sklaverei, da machst du ja alles was der andere will." Auch mit dem Verhandeln hat Karin nicht nur gute Erfahrungen gemacht. In der Beziehung mit einem Rechtsanwalt hatte sie nichts zu reden. "Wir haben über alles stundenlang diskutiert. Wenn von meiner Seite Liebe vorhanden war, dann haben wir diese zerredet." Karin glaubt auch, das Frauen einfühlsamer und geschickter verhandeln. "Männer sind dabei oft hart, brutal und strikt. Es gibt aber auch Ausnahmen: die Waschlappen." Heute verhandelt sich in Liebesangelegenheiten mehr als je zuvor, denn sie hat vier Begleiter. "Jeder ist für etwas anderes zuständig."