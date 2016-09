In Stanley Kramers Gerichtsdrama aus dem Jahre 1961 spielte Marlene Dietrich die Generalswitwe Bertholt. Der Film brachte Maximilian Schell als Verteidiger der in Nürnberg vor Gericht stehenden Nazi-Kriegsverbrecher einen Oscar als Bester Darsteller ein.... Restaurierte Fassung

Inhalt

Vier ehemalige NS-Richter stehen in Nürnberg vor dem amerikanischen Militärgericht. Während sich drei von ihnen im Sinne der Anklage nicht schuldig fühlen, hüllt sich der vierte in Schweigen. Mit fortschreitender Prozessdauer werden die Verbrechen und schuldhaften Verstrickungen der NS-Zeit schmerzhaft in Erinnerung gerufen.