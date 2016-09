Julia - Wege zum Glück Kapitel 229

Ausgerechnet am Tag von Julias Hochzeit will Daniel nach Deutschland zurückkehren. Telefonisch kündigt er sein Kommen an. Der verunsicherte Frederik verheimlicht Julia Daniels Anruf und tut alles in seiner Macht stehende, um sein Erscheinen zu verhindern. Nina beginnt sich gegen ihre Schwägerin zu wehren, während Niko die erfreuliche Entdeckung macht, dass sein Plan, die Werkstatt zu retten, offenbar erste Früchte trägt.



Koproduktion ZDF/ORF