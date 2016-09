Edek Rotwach (Romy-Preisträger Dieter Hallervorden ) ist als Holocaust-Überlebender nach dem Krieg mit seiner Frau nach Australien ausgewandert und fand in Melbourne ein neues Zuhause. Doch nun ist er über 80 und fühlt sich seit dem Tod seiner Frau ziemlich einsam. Seine Tochter Ruth ( Anja Kling ) lebt in Deutschland als Kommunikationsexpertin und bietet ihrem Vater an, zu ihr nach Berlin zu ziehen. Sie quartiert ihn in ein todschickes Apartment ein und kümmmert sich rührend um ihn - zu rührend wie er findet, denn ihre übertriebene Fürsorge erstickt den immer noch rüstigen Senior. Edek will auf seine alten Tage unbedingt noch etwas erleben. Mit Hilfe seines Enkels Zacharias spürt er die zwei sympathischen Polinnen auf, die er vor einem Jahr in Marseille kennengelernt hat und lässt sie zu Ruths Entsetzen bei sich einziehen. Da ist die lebenslustige Zofia ( Franziska Troegner ), die in Polen als Köchin arbeitete, und ihre schüchterne Freundin Valentina ( Natalia Bobyleva ), einer Übersetzerin. Zu Dritt haben sie den Spaß ihres Lebens und die dralle Zofia kocht sich mit ihren köstlichen Fleischbällchen in das Herz von Edek. Als das umtriebige Trio schließlich ankündigt, ein eigenes Lokal eröffnen zu wollen, verliert Ruth vollends die Fassung...

In der ORF-koproduzierten Tragikomödie verfilmte Grimme-Preisträgerin Isabel Kleefeld die deutsch-jüdische Familiengeschichte nach Motiven des Romans "Chuzpe" ("You Gotta Have Balls" im Original) der australisch-amerikanischen Erfolgsautorin Lily Brett. Die 1946 in Deutschland geborene Schriftstellerin ist selbst das Kind von Holocaust-Überlebenden und wurde mit dem Roman "Einfach So" ("Just like that") weltberühmt. Der einstige Komiker Dieter Hallervorden hat in den letzten Jahren mit tragikomischen Rollen aufhorchen lassen und meistert seine Eskapaden als liebenswerter Schelm Edek mit jeder Menge Charme und dem titelgebenden 'Chuzpe' (Jiddisch für Frechheit, Dreistigkeit). Zuletzt war der inzwischen 81-jährige Schauspieler in Til Schweigers Tragikomödie "Honig im Kopf" auf der Leinwand zu sehen, in der er einen ehemaligen Tierarzt spielt, der an Alzheimer erkrankt. Anja Kling gibt grandios Edeks Tochter Ruth als leicht neurotische Karrierefrau mit Herz.



Es gibt auch ein gleichnamiges Theaterstück, das in November 2012 an den Kammerspielen in Wien Premiere feierte. Damals spielte Grand Seigneur Otto Schenk die Rolle des Edek, Sandra Cervik gab seine Tochter Ruth.