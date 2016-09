Universum Orcas – Räuber mit Familiensinn

Seit vor 50 Jahren erstmals ein Orca lebend gefangen werden konnte, hat sich unser Bild von diesem Meeressäuger laufend und rasant verändert. Schnell wurde klar, dass Orcas nicht jene blutrünstigen Monster sind, die Bezeichnungen wie „Killerwal“ oder „Mörderwal“ vermuten lassen. Tatsächlich sind Orcas oder Schwertwale hochintelligente soziale Wesen.

Soziale Raubtiere Eine der jüngsten Erkenntnisse hat auch erfahrene Meeresbiologen überrascht: Die riesigen Wale aus der Familie der Delfine kümmern sich liebevoll um verletzte und verwaiste Tiere. Die „Universum“-Dokumentation „Orcas – Räuber mit Familiensinn“ von Bill Markham zeigt die komplexe Sozialstruktur der Orcas und beleuchtet die wahre Natur der Meeresriesen: ihre höchst erfolgreiche Team- und Kommunikationsfähigkeit.



Der Orca ist das größte Raubtier der Welt. „Killerwal“ wird der größte Vertreter aus der Familie der Delfine wegen seiner oft brutalen Jagdmethoden genannt. Doch Orcas sind ausgesprochen soziale Tiere, die vorzugsweise im Team arbeiten – und das äußerst effizient! Ihre soziale Intelligenz zeigt sich allerdings nicht nur bei der gemeinsamen Jagd. Eine Besonderheit der Orcas ist ihre Kommunikation; wie beim Menschen unterscheiden sich die Sprachen und Dialekte der Tiere. Selbst in ein und demselben Gewässer kommunizieren die verschiedenen Familien in unterschiedlichen Sprachen – und jagen zum Teil andere Beutetiere. Welche Jagdstrategien die riesigen Raubtiere verfolgen, hängt ganz von der Umgebung und dem Futterangebot ab. In Neuseeland etwa haben sich die Orcas auf Stechrochen als Beutetiere spezialisiert, an der amerikanischen Westküste kann ein Grauwal zur Beute werden und in der Antarktis sind Seehunde bevorzugte Happen der Orcas. Da jede Gruppe eine andere Jagdstrategie verfolgt, konkurrieren sie nicht untereinander. Als Team sind die Schwertwale jedenfalls unschlagbar.

Der "Killerwal" als Forschungsobjekt

Orcas sind weltweit verbreitet, bevorzugen jedoch küstennahe Gewässer. Fast die Hälfte aller Orcas – 25.000 Stück – lebt in der Antarktis, der Rest verteilt sich auf alle Ozeane der Erde. Orcas oder „große Schwertwale“ leben zumeist in Gruppenverbänden, sogenannten „Walschulen“ oder „Pods“. Ein Orca kann bis zu zehn Meter lang werden und drei bis zehn Tonnen wiegen. Er ist zudem das schnellste Säugetier im Wasser: Bis zu 56 km/h kann der Orca erreichen.



Killerwale waren als Monster der Meere verschrien, bis im Mai 1964 erstmals ein Orca lebend gefangen werden konnte: Moby Doll. Damit begann die Erforschung der Orcas und Wissenschafter und Wissenschafterinnen in aller Welt widmeten sich der Beobachtung der faszinierenden Tiere: von Vancouver Island in Kanada bis zu den Lofoten in Norwegen, von Neuseeland bis zu den Falklandinseln und an vielen weiteren Schauplätzen. Doch dann kam der Spielfilm „Orca – Der Killerwal“ (1977) des US-amerikanischen Regisseurs Michael Anderson, zwei Jahre nach dem Kassenschlager „Der weiße Hai“ brachte dieser Tierhorrorfilm nun auch die Orcas in Verruf.