Newton Das Geheimnis der menschlichen Zelle

Zellen sind die treibenden Kräfte unseres Lebens. 60 Billionen davon gibt es im erwachsenen Menschen - mehr als 200 verschiedene Arten. Viele Geheimnisse dieser kleinsten Bestandteile unseres Organismus hat die moderne Forschung schon gelüftet. Doch so manches liegt noch immer im Verborgenen.



In dieser Sendung untersucht "Newton" das Zusammenspiel von Zellen beim Heranwachsen eines Menschen. Mit Hilfe von 3D-Animationen reisen wir ins Körperinnere. Wir erfahren, was dicke Kinder mit Diäten während der Schwangerschaft zu tun haben und dass das Hormon Oxytocin nicht nur die Geburt einleitet, sondern auch das soziale Verhalten in Partnerschaften und Familien beeinflusst. Wie entwickeln sich unsere Nervenzellen und warum können Babys exotische Laute besser unterscheiden als Erwachsene?



Newton taucht ein in die geheimnisvolle Welt der menschlichen Zellen.



Ein Film von Petra Dahl und Mieko Yoshikawa

Bearbeitung: Susanne Kainberger

Moderation: Matthias Euba