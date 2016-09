heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Im Bezirk Deutschlandsberg wird seit Mai die E-Medikation getestet - bisher ohne den gewünschten Erfolg. Nun wird der Testlauf verlängert. Ab Dezember könnte die E-Medikation sogar verpflichtend eingeführt werden - nicht ohne Kritik. Für den Patienten bedeutet E-Medikation: Er bekommt ein Medikament verschrieben, allerdings erhält er das Rezept nicht - wie bisher - in Papierform; stattdessen wird seine Verschreibung auf die E-Card gespeichert. Mit dieser kann er seine Medikamente in der Apotheke abholen.

Amazon sperrt Kunden

Viele Konsumenten bestellen regelmäßig im Internet. Praktisch ist dabei, dass Ware, die nicht gefällt oder nicht passt, zurückgeschickt werden kann. Die Portale geben sich gerne kundenfreundlich, räumen großzügige Rücksendefristen ein und bieten kostenlose Retouren an! Allerdings: zu oft sollten die Kunden die Rücksendemöglichkeit nicht in Anspruch nehmen. So manchen Konsumenten passiert, dass sie plötzlich online nicht mehr einkaufen dürfen und die Konten gesperrt sind. Schuld daran sind unter anderem Missbrauchsvorwürfe aber auch Hacker-Attacken. Ein Bericht von Onka Takats



Dazu live im Studio: Daniela Zimmer, Rechtsexpertin Arbeiterkammer Wien