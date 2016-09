heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Strom und Gas werden in Ostösterreich ab Oktober etwas billiger. Aber: Wir alle könnten bei Strom und Gas noch viel mehr einsparen, würden wir öfter den Anbieter wechseln. Die Österreicher sind ihrem Anbieter aber meistens treu - das macht sich nicht immer bezahlt. Wir haben uns umgehört, warum viele Menschen so zögerlich sind, einen neuen Stromanbieter zu suchen.

Nachdem vor mittlerweile 13 Jahren alle nach "Nemo" gesucht haben, lautet das Motto jetzt "Findet Dorie"! Ein Film über die blaue Fischdame, die schon bei "Findet Nemo" vorgekommen ist. Und wie damals, wollen jetzt viele in den USA (das berichtet die Wochenzeitung "die Zeit") eine "echte" Dorie, einen so genannten "Paletten-Doktorfisch", als Haustier haben. Doch davor warnen Wissenschafter und Tierschützer jetzt eindringlich.

Heute ist wieder Asiakoch Wini Brugger, vom Restaurant Winisan in Wien nei uns und widmet sich der japanischen Küche - und zwar dem Sushi.

Wann sind die Trauben reif, wann können sie gelesen werden? Diese Frage stellt sich zur Zeit wieder bei den heimischen Winzern. Um besonders kraftvolle und körperreiche Weine zu bekommen versuchen die meisten sie so lange wie möglich am Rebstock hängen zu lassen. Zwei junge Winzerinnen aus dem Burgenland aber ernten die Trauben ganz bewusst früher - und haben damit einen ganz neuen Weinstil kreiert. Renner Sistas Obere Hauptstraße 97 7122 Gols Tel.: 02173 / 2259

Faszientraining mit Bernhard Beidl

Wir widmen uns heute wieder dem Thema Faszien - das ist quasi unsere zweite Haut, die die Muskeln umschließt. Und wenn man die Faszien nicht trainiert und fordert, dann leidet ein Großteil von uns an Schmerzen. Darum begrüßen wir heute wieder unseren Fitnesscoach Bernhard Beidl aus Weiden am See im Burgenland bei uns im Studio.