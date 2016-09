Thema

„Im letzten Sommer bin ich operiert worden, weil ich nicht mehr genug Luft gekriegt habe. Eine Herzpumpe hilft mir jetzt wieder zu atmen“, erzählt der 12jährige Lukas Bilgeri aus Vorarlberg. Von Geburt an ist er schwer krank. Er kann keine roten Blutkörperchen bilden. Nur eine Stammzellenspende könnte Lukas Leben retten, doch weltweit wurde noch keine passende gefunden.

. Der Vorarlberger Verein „Geben für Leben“ kümmert sich um ihn und arbeitet mit bayrischen Kliniken zusammen. Denn das österreichische System der Stammzellenspende funktioniere nicht, kritisiert Obfrau Susanne Marosch. Die alte Knochenmarkspendenzentrale in Wien wurde aufgelassen. Seit Februar 2015 werden die Spenden vom Gesundheitsministerium zentral verwaltet, aber nicht ausreichend finanziert. Ohne private Geldspenden kann das für viele lebensrettende System nicht erhalten werden, beklagen Experten im Thema-Interview. Ines Hergovits-Gasser und Christian Zechner recherchieren die Hintergründe und besuchen Betroffene, die es geschafft haben oder noch um ihr Leben kämpfen.

Opfer, Gerichtskiebitze und Medien zweifeln an seiner Glaubwürdigkeit. Wie sehr inszenieren sich Angeklagte vor Gericht? Auch der mutmaßliche Serienmörder Jack Unterweger trat in einem weißen Anzug vor die Geschworenen. Briefbomber Franz Fuchs brüllte seine Parolen, und der Anwalt der mordenden „Eisprinzessin“ Estibaliz C., Rudolf Mayer meint: „Leider wirkte sie immer abweisend und hochmütig, obwohl sie das nicht war.“ Wie wichtig ist die Show vor Gericht? THEMA vergleicht große Kriminalfälle und fragt nach, wie sehr Inszenierung, aber auch mediale Darstellung Geschworene und Richter beeinflussen können. Katharina Krutisch, Christian Zechner und Christoph Seibel haben recherchiert.