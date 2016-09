Report

Bei der Wiederholung der Bezirksvertretungswahl in Wien-Leopoldstadt haben defekte Wahlkarten weitere Probleme verursacht. Anders als bei der Bundespräsidentenwahl hat die Stadt Wien ja entschieden, diese Wahl nicht zu verschieben, sondern schadhafte Wahlkarten auszutauschen. Das gelang in vielen Fällen nicht, fast 800 bereits unterschriebene Wahlkarten wurden ungültig. Die NEOS überlegen, die Wahl neuerlich anzufechten, denn zu viele Bürgerinnen und Bürger seien um ihr Wahlrecht gebracht worden. Martin Pusch berichtet über die neuesten Wahlkarten-Pannen.

Mit dem Streit um das Freihandelsabkommen CETA hat sich die rot-schwarze Koalition in ihre nächste Krise manövriert. Nach der Ablehnung durch die Parteimitglieder ist vor allem die SPÖ in der Zwickmühle: Wie umgehen mit CETA? Die ÖVP drängt auf eine Zustimmung. Die meisten EU-Staaten werden das Abkommen wohl unterzeichnen. Gibt es noch einen Kompromiss oder droht der Eklat? Ein Bericht von Alexander Sattmann und Ernst Johann Schwarz.

In fünf Wochen will die EU das Freihandelsabkommen CETA unterzeichnen. Der Vertrag mit Kanada ist fertig, eine Zusatzerklärung soll letzte Bedenken ausräumen und Widerstände in einzelnen Ländern, vor allem Österreichs, überwinden. Viele reden über CETA, doch nur wenige haben das Abkommen gelesen und verstanden. Die Gegner fürchten Gefahren vor allem für sozialpolitische und arbeitsrechtliche Standards, Industrie und Exportwirtschaft versprechen dringend nötige Wachstumseffekte und drängen auf Umsetzung.



Eva Maria Kaiser und Helga Lazar über CETA, die Mythen und die Fakten.



Live zu Gast im Studio ist Infrastrukturminister und früherer EU-Abgeordneter Jörg Leichtfried, SPÖ.