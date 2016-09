Julia - Wege zum Glück Kapitel 228

In Julias Leben dreht sich alles nur noch um ihre Hochzeit. In zwei Tagen wird sie Frederik heiraten. Bei einer Anprobe verleiht sie dem Brautkleid den letzten Schliff. Weil er sich immer mehr gehen lässt, bekommt Tim von Frederik eine Abmahnung. Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten versucht Kolja seinem Freund zu helfen, doch Tim weist ihn wütend in die Schranken.



Koproduktion ZDF/ORF