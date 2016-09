ZIB

Die Regierung präsentiert heute im Ministerrat die Neuregelung des Krisenmanagements – Details und Analyse in einer Live-Schaltung / Souverän gegen Trump - 62% der Zuschauer sehen Hillary Clinton als Siegerin des ersten TV-Duells zur US-Wahl – dazu eine Live-Schaltung nach Washington / Nach einem halben Jahrhundert Gewalt besiegelten in Kolumbien Regierung und FARC-Guerilla Frieden / Deutsche Bank – Aktien im freien Fall / Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Twitter durch Disney / „Sozusagen Paris“ so der Titel des Buches von Navid Kermani

