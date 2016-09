Als Kind muss Jennerwein mitansehen, wie sein Vater, der legendäre Wildschütz Hannes von Tirol, vor den Augen der Mutter vom königlichen Jagdaufseher Mayr kaltblütig erschossen wird. Obwohl die Mutter alles tut, um ihrem Sohn ein ähnliches Schicksal zu ersparen, tritt Jennerwein in die Fußstapfen des Vaters. Zusammen mit seinem Freund Pföderl machen sie die königlichen Jäger zum Gespött.



In Tirol und Bayern herrscht nach dem deutsch-französischen Krieg, 1870/71, verheerende Armut. Wer in solchen Zeiten für ein Stück Fleisch sorgt, wird rasch zum Volkshelden und zum Erzfeind der Obrigkeit. Mayr nimmt Jennerwein und Pföderl ins Visier. Als er merkt, dass beide in dasselbe Mädchen, Agerl, verliebt sind, schürt er die Eifersucht...



Koproduktion BR/ORF

Regie Hans-Günther Bücking

Drehbuch Hans-Günther Bücking

Holger Zimmermann

Hauptdarsteller Fritz Karl (Jennerwein)

Christoph Waltz (Pföderl)

Sabrina White (Agerl)

August Schmölzer (Mayr)

Monika Baumgartner (Maria)

Petra Berndt (Rosl)

Florian Brückner (Hofberger)