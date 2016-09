heute leben

US-Wahl: Vor dem TV-Duell | Fußfessel | Osteopathie: "Krankheit durch den Knochen" | Romanerstling von Gerhard Jäger | Neue Krimiserie: "Pregau" | "Garderobenwechsel" mit Walter Imp | Barbara Rett trifft Michael Dangl | Bruce Springsteen Biografie | Stargast: Nina Hartmann

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

US-Wahl: Vor dem TV-Duell Am 8. November wird in den Vereinigten Staaten der neue Präsident, oder die neue Präsidentin gewählt. Der Wahlkampf interessiert aber nicht nur US-Bürger, sondern die ganze Welt, da dieses Amt als eines der international einflussrichsten überhaupt gilt. Darüber sprechen wir heute bei uns im Studio mit Andreas Pfeifer.

Fußfessel Seit dem Jahr 2010 besteht die Möglichkeit Haftstrafen in elektronisch überwachten Hausarrest umzuwandeln. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Fußfessel. In den vergangenen sechs Jahren haben 4000 Straftäter und Straftäterinnen ihre Strafe so verbüßt. Unser Kollege Jan Matejcek hat sich heute angesehen wer so eine Fussfessel bekommen kann und wie der Alltag aussieht.

Osteopathie: "Krankheit durch den Knochen" Schmerzen des Bewegungsapparats kann man unter anderem mit Osteopathie beikommen. Diese ganzheitsmedizinische Methode ist reine Handarbeit und darf nur von Ärzten und Physiotherapeuten mit entsprechender Zusatzqualifikation angeboten und ausgeübt werden. Die Wienerin Gertraud Zenz vertraut seit vielen Jahren auf osteopathische Medizin und konnte damit sogar eine Operation vermeiden.

Romanerstling von Gerhard Jäger In den 90er Jahren gewann er ein Nachwuchsstipendium für Literatur sowie den Vorarlberger Literaturpreis, für unveröffentlichte Werke. Damals war Gerhard Jäger Journalist. Seit acht Jahren sitzt der gebürtige Vorarlberger im Rollstuhl und veröffentlicht heute seinen ersten Roman „Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod“. Wir haben ihn in seiner Wahlheimat Imst in Tirol besucht und uns seine unglaubliche Geschichte angehört.



Buchtipp:

Gerhard Jäger: "Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod"

Neue Krimiserie: "Pregau" Heute Abend startet eine neue Krimiserie im ORF, die mitten in Österreich spielt: "Pregau". Die Bewohner dieses Ortes werden in eine Spirale aus Erpressung, Nötigung und sogar Mord hineingezogen. "Pregau" spielt aber nicht nur im Fernsehen - sondern auch auf ihrem Handy. Wie das geht, zeigt Ihnen unser Kollege Christian Jänsch.

"Garderobenwechsel" mit Walter Imp Zweimal im Jahr ist es soweit: Der Kleiderschrank wird umgeräumt. Die Sommerkleidung hat in den nächsten Monaten Pause und die Winterkleider werden jetzt hervorgeholt. Was bei diesem Saisonwechsel zu beachten ist, weiß unser Bundesinnungsmeister der Textilreiniger, Wäscher und Färber Walter Imp.

Barbara Rett trifft Michael Dangl Michael Dangl stand mit vier Jahren das erste Mal auf einer Bühne und die Liebe zum Theater hat ihn bis heute nicht losgelassen. Der Star des Theaters in der Josefstadt verkörperte schon die unterscheidlichsten Charaktere. Jetzt im Herbst steht er als Schwieriger in Hugo von Hofmannstahls gleichnamigem Werk auf der Bühne und auch als schrille ZaZa im Käfig voller Narren.



Buchtipp:

Michael Dangl: "Grado – Abseits der Pfade"

Veranstaltungstipps: Theater in der Josefstadt/Kammerspiele:

21.9.2016: La Cage aux Folles (Wiederaufnahme), Kammerspiele Wien

6.10.2016: Der Schwierige (Premiere)



Reichenau/Schlossgärtnerei Wartholz:

23.10.2016, 11:00 Uhr: Maria Fedotova spielt G.P Telemann, Solo-Sonaten für Flöte u.s.w,

Michael Dangl liest u.a. Predigten des Barockpredigers Abraham a Sancta Clara

Bruce Springsteen Biografie Bruce Springsteen, mit vollem Namen Bruce Frederick Joseph Springsteen, ist am 23.September 1949 in Long Branch New Jersey geboren. Der US-Amerikaner ist Bandleader der E-Street-Band, Oscar-Preisträger und 20-facher Grammy Gewinner - morgen erscheint seine Autobiografie.



Buchtipp:

Bruce Springsteen: "Born To Run"

Stargast: Nina Hartmann Nina Hartmann haben in den letzten Monaten zwei Bühnen sehr beschäftigt, zum einen die "Dancing Stars"-Bühne und und zum anderen die Kabarettbühne auf der sie mit gleich zwei Programmen vertreten ist - beide drehen sich ums Internet und um seine Tücken.