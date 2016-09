In den Pariser Katakomben wird eine junge Gentechnikerin erstochen. Ein auf dem Rücken eingeätztes Satanisten-Symbol legt nahe, den Mörder in der Gothic-Szene zu suchen. Der Fall nimmt eine überraschende Wendung, als das Tätigkeitsfeld des Opfers näher in Augenschein genommen wird. Aus persönlichem Interesse experimentierte die Wissenschaftlerin zuletzt mit Pestbakterien. Die Substanzen für ihre Testreihen hatte sie anscheinend den Pesttoten in den Katakomben entnommen.



