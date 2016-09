Am Schauplatz Die Leute vom Schloss

Der Adel wurde in Österreich vor fast hundert Jahren abgeschafft. Und trotzdem existiert er weiter. Viele der Familien mit Stammbaum hüten und pflegen ihre Traditionen und geben sie akribisch an die Kinder weiter.

Keine Ellbogen am Tisch, vor dem Essen beten und nicht "Guten Appetit" sagen - auch in Krisen immer die Contentance wahren, egal was kommt. „Man hat uns so erzogen, dass wir mit unserem Verhalten nicht nur uns, sondern die ganze Familie repräsentieren und auch die Ethik, die wir vertreten“, sagt eine junge Gräfin. Ihre eigene Mutter ist eine Bürgerliche. Sie hatte es als junge Schlossherrin nicht leicht, vor allem familienintern: „Es waren zwar alle höflich, aber ich hab gespürt, dass ich nicht erwünscht war.“ Denn geheiratet wird bis heute vorzugsweise innerhalb der eigenen Kreise.