STÖCKL.

Schauspielerin Katerina Jacob gibt Einblicke in ihr Leben abseits des „Bullen von Tölz“: Unglaubliche 33 Jahre verbrachte die gebürtige Münchnerin auf Tournee zwischen den deutschsprachigen Theaterbühnen. Was waren ihre verrücktesten Erlebnisse und wie anstrengend ist das Leben aus Koffern und in billigen Hotelzimmern?



Kabarettist Alf Poier hat seinen Tribut an das harte Tourleben gezollt: 20 Jahren auf der Autobahn, 200 Shows im Jahr und eine Ernährung bestehend aus Energydrinks und Leberkässemmeln resultierten schließlich in schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen und einer zweijährigen Bühnenpause. Nun ist er mit „The Making of DADA“ zurück und rekonstruiert seinen Werdegang zum Kabarettisten und verrückten Spaßmacher, aber auch zum ernsthaften Philosophen.



Auch Christoph Badelt will es noch einmal wissen: Der ehemalige WU-Rektor steht seit 1. September an der Spitze des Wirtschaftsforschungsinstituts Österreich (WIFO) und stellt sich dort neuen Herausforderungen. Welche Ideen und Ziele hat er für die heimische Wirtschaft?



Außerdem zu Gast in STÖCKL. ist Olympia-Medaillen-Gewinnerin Tanja Frank. Sie holte mit ihrem Segelpartner Bronze in Rio und damit die einzige Medaille für Österreich. Doch die erst 23-Jährige ist nicht nur auf dem Wasser ein Genie: Mit einem IQ von 137 übersprang sie die erste Klasse Volksschule und begann bereits mit 14 zu studieren.