Die Barbara Karlich Show Wäre die Einheitspension gerecht?

war einmal Bürgermeister und Unternehmer. Er bezieht zwei Pensionen, mit denen er sehr gut auskommt. Eine Einheitspension wäre nicht gerecht, meint er: "Denn Menschen, die schwer arbeiten, sollen auch mehr Pension bekommen. Die Leistung, die man erbracht hat, sollte sich auch in den Pensionsbezügen widerspiegeln." Für Josef wäre es unvorstellbar, alle über den Kamm zu scheren. "Das wäre ja eine Gleichschaltung", meint er und sagt: "Konzerne und Politik sind gefordert für ein gerechtes Pensionssystem zu sorgen."

Elisabeth, 54, Nebenerwerbslandwirtin und Betriebswirtin aus der Steiermark,

muss sich selbst für die Pension Reserven schaffen. Sie sagt: „Wer nicht die Möglichkeit hat, Geld anzusparen sollte eine Einheitspension vom Staat in Anspruch nehmen können." Sie kritisiert die hohen Pensionsbezüge, die es vereinzelt gibt: „Luxuspensionen sind sittenwidrig, denn zwischen Einzahlung und Auszahlung klaffen riesige Lücken", meint sie. Hinsichtlich des Pensionssystems hat sie eine ganz klare Vorstellung: „Es muss auf einem Drei-Säulen-Pprinzip stehen. Neben der sozialen Komponente muss sich in der zweiten Säule die Leistung widerspiegeln und in einer dritten Säule die Eigenverantwortung."