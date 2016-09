Sturm der Liebe Teil 2537

In ihrem Liebesbrief an Adrian, der nie abgeschickt wurde, hat Clara ihr Herz sprechen lassen. Als Desirée just dieselben Worte benutzt, weiß Clara nicht, wie ihr geschieht. Irritiert steht sie vor der Frage, ob hier Zufall oder Kalkül vorliegt. Zugleich schlittert Clara in ein schreckliches Dilemma, da ein Plagiatsvorwurf an Desirée der Rivalin ihre wahren Gefühle für Adrian offenbaren würde. Während Clara noch überlegt, wie sie weiter vorgehen soll, zeigt sich Adrian über Desirées emotionalen Appell höchst verzückt.