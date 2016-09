WELTjournal Indien - Das Heiratsbusiness

Bis heute sind 90 Prozent der Ehen in Indien arrangiert, meist mit Hilfe von professionellen Kupplern, Astrologen oder der Verwandtschaft. Doch die junge Generation sucht nach Selbstbestimmung und setzt sie auch durch.

Vor genau einem Jahr hat Weltjournal-Reporter Patrick Hafner Singles in Indien auf Partnersuche begleitet um zu porträtieren, wie sie den zu bewältigen versuchen.

Nun folgt die Fortsetzung:

Die zweite Folge des Heiratsbusiness zeigt, was aus den Singles von damals geworden ist, wie Dating in Indien funktioniert und wie es vor den Familien verheimlicht wird.



Und wie schließlich die Wahl von Mister und Miss Perfect mit den Ansprüchen der Familie in Einklang gebracht werden muss damit nach der aufwendigen Suche endlich eine Hochzeit stattfinden kann.