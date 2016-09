heute leben

"Brangelina" - Scheidung | Tag des Denkmals: Der Türkenschanzpark| Obdachlose am Praterstern | Mag. Sonja Burghard | Italokomiker Checco Zalone | Joesi Prokopetz - Premiere | Mode: Lurex | DJ BoBo goes Classic | Stargast: Pepe Lienhard

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Obdachlose am Praterstern

Der Praterstern in Wien ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und als Bahnhofsviertel auch seit vielen Jahren ein Anziehungspunkt für Obdachlose. Viele Bewohner rund um den Praterstern fühlen sich von den Obdachlosen gestört, die auf Bänken sitzen oder am Boden liegen. Doch wo sollen diese Menschen hin, die kein Geld und keine Wohnung haben? Das Rote Kreuz hat jetzt am Praterstern ein Tageszentrum eingerichtet, in dem sich Wohnungslose aufhalten können und von Sozialarbeitern betreut werden.