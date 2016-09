Best Exotic Marigold Hotel ("The Best Exotic Marigold Hotel") Britische Culture-Clash-Komödie mit Starbesetzung

Statt des erhofften Luxustempels in Indien erwartet eine bunt zusammengewürfelte Gruppe englischer Senioren ein desolates Hotel, das von dem jungen Hotelleiter Sonny mit viel Idealismus betrieben wird. Schon bald lassen sich die rüstigen Best Ager vom Zauber Indiens einfangen und entdecken eine neue Lust am Leben.....

Für die Leinwandadaption des Romans "These Foolish Things" von Deborah Moggach versammelte Regisseur John Madden ("Shakespeare in Love") eine exquisite Liga britischer Weltstars vor der Kamera, darunter die oscargeadelten Dames Judi Dench und Maggie Smith (beide damals 77), die von Edelmimen Bill Nighy ("Tatsächlich ... Liebe") und Tom Wilkinson ("Michael Clayton") auf ihrem Indien-Abenteuer tatkräftig unterstützt werden. Newcomer Dev Patel ("Slumdog Millionaire") glänzt als ambitionierter Hotelier, der mit mehr Enthusiasmus als Können aus einer heruntergekommenen Bleibe einen Luxustempel für Senioren machen will.

Mit der exotischen Kulisse von Rajasthan, dem facettenreichen Drehbuch voll geschliffener Dialoge von Scripter Ol Parker und einem blendend aufgelegten Darstellerteam (darunter auch Penelope Wilton von "Downton Abbey) versprüht dieses Filmjuwel Lebensfreude pur. Aber der Film ist nicht nur witzig, sondern lässt auch Themen wie Angst vor dem Altern, Einsamkeit und Verlust hervorblitzen. Kein Wunder also, dass die spritzige Ensemble-Komödie zu den gewinnbringendsten Filmen des Jahres 2012 zählte und bei einem bescheidenen Budget von $10 Millionen Dollar dem produzierenden Studio 'Blueprint Pictures' über $136 Millionen Dollar in die Kassen spülte. Als Lohn winkten u.a. zwei Golden-Globe-Nominierungen sowie eine Nominierung für den Publikumspreis bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises.



Das Sequel "Best Exotic Marigold Hotel 2" mit dem identen Cast, Regisseur und Drehbuchautor plus Neuzugängen Richard Gere und David Strathairn kam im März 2015 in unsere Kinos.

Herzstück des Films ist das titelspendende Hotel, das es wirklich gibt. Während es sich in der Handlung am Stadtrand von Jaipur befindet, liegt es in Wirklichkeit in der Umgebung von Udaipur. Jaipur, die Hauptstadt von Rajasthan, auch als "Rosarote Stadt" bekannt, war Heimat für britische Kolonialherren und indische Moguln und ist heute eine 3- Millionen-Einwohner-Metropole, mit ständig verstopften engen Straßen, in denen sich täglich ein Strom aus Autos, Kamelen, Elefanten, Fahrrädern und Lastwagen windet.

Gedreht wurde auch im Zentrum von Jaipur, am Stadtpalast, am Marigold Markt, in den überfüllten Stadtbussen sowie im Büroturm, der das Callcenter beherbergte. Von dort aus konnte man den Blick weit über die Stadt schweifen lassen. Zu den Drehorten in den Außenbezirken zählten die zu einem Luxushotel umgebaute ehemalige Festung Fort Kanota. Hier entstanden die Szenen, die im Viceroy Club spielen, den Madge und Norman in der Hoffnung besuchen, hier neue Partner finden zu können. Wenn Sonny sich mit seiner Freundin Sunaina trifft, nimmt er sie zu einem berühmten Stufenbrunnen aus dem 10. Jahrhundert mit, der bis zu einer Höhe von zehn Stockwerken von blassgoldenen Steinstufen umschlossen ist.

Kurzinhalt Der junge Inder Sonny strotzt vor Idealismus. Per Internet bewirbt er sein 'Best Exotic Marigold Hotel' als paradiesische Luxusherberge für ältere Personen. Sieben wohlsituierte, völlig unterschiedliche Frauen und Männer aus England folgen dem verlockenden Angebot. Obwohl sich der vermeintlich luxuriöse indische Palast bei der Ankunft als völlig desolat entpuppt, lassen sie sich auf ein unvergessliches Abenteuer ein. Dabei helfen sie Traumtänzer Sonny nicht nur in geschäftlichen Dingen, sondern auch in Sachen Liebe auf die Sprünge.

DARSTELLER Judi Dench (Evelyn)

Bill Nighy (Douglas)

Penelope Wilton (Jean)

Dev Patel (Sonny)

Maggie Smith (Muriel)

Celia Imrie (Madge)

Tom Wilkinson (Graham)

Ronald Pickup (Norman)

Tena Desae (Sunaina)

REGIE John Madden